Новое о коронавирусе к 19 апреля: ученые объяснили, как носить маску для эффективной защиты от SARS-CoV-2

Американские ученые исследовали пользу медицинских масок и тканевых при профилактике коронавирусной инфекции, а также фильтрующую эффективность их комбинаций.





Вирусологи из США объяснили, как наиболее эффективно носить маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом нового типа и другими возбудителями опасных болезней самому, а также не заразить окружающих. Результаты их исследования опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine, сообщает ТАСС.



Соблюдение масочного режима остается обязательным требованием, несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса. Препараты защищают от течения болезни в тяжелой форме, но человек может быть носителем вируса. По этой причине медики рекомендуют продолжать носить маски даже вакцинированным. Ученые решили проверить эффективность фильтрации двух самых популярных видов масок – медицинской и самодельной тканевой – в различных комбинациях.



В результате удалось выяснить, что одна маска вне зависимости от ее материала защищает организм примерно на 43-62% (в зависимости от производителя). Медицинские маски показали более высокую степень защиты по сравнению с тканевыми. Эффективность возрастает до 66% при одновременном использовании двух медицинских масок. Две одновременно используемые тканевые маски также увеличивали степень защиты, но проявился и побочный эффект – дышать в них было гораздо тяжелее.



Ученые также комбинировали медицинскую и тканевую самодельную маски. Выяснилось, что медицинская поверх тканевой не давала сильного улучшения: с тем же эффектом можно было бы носить одну медицинскую. А вот если носить тканевую поверх медицинской, эффективность фильтрации увеличивалась в среднем с 66 до 81%.



Ранее, в декабре 2020 года, американские ученые Университета здравоохранения Северной Каролины определили, насколько эффективны различные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом также сообщало издание JAMA Internal Medicine. В результате исследования выяснилось, что разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 (98%). Хороший результат в 71,4% защиты показывают хирургические маски с завязками. Из числа «потребительских» немедицинских масок лучший результат показала двухслойная нейлоновая. Ее эффективность колеблется в зависимости от наличия нетканой вставки и алюминиевой переносицы от 44,7% до 79%. При этом маска стала полезнее после одной стирки, которая подняла ее защитные свойства.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 141 715 500 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 928 273 человек, вылечились 112 338 503 заразившихся. В России выявлено 4,7 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Турции. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Аргентине, Колумбии, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.





