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Новое о коронавирусе к 19 апреля: ученые объяснили, как носить маску для эффективной защиты от SARS-CoV-2
Американские ученые исследовали пользу медицинских масок и тканевых при профилактике коронавирусной инфекции, а также фильтрующую эффективность их комбинаций.
Соблюдение масочного режима остается обязательным требованием, несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса. Препараты защищают от течения болезни в тяжелой форме, но человек может быть носителем вируса. По этой причине медики рекомендуют продолжать носить маски даже вакцинированным. Ученые решили проверить эффективность фильтрации двух самых популярных видов масок – медицинской и самодельной тканевой – в различных комбинациях.
В результате удалось выяснить, что одна маска вне зависимости от ее материала защищает организм примерно на 43-62% (в зависимости от производителя). Медицинские маски показали более высокую степень защиты по сравнению с тканевыми. Эффективность возрастает до 66% при одновременном использовании двух медицинских масок. Две одновременно используемые тканевые маски также увеличивали степень защиты, но проявился и побочный эффект – дышать в них было гораздо тяжелее.
Ученые также комбинировали медицинскую и тканевую самодельную маски. Выяснилось, что медицинская поверх тканевой не давала сильного улучшения: с тем же эффектом можно было бы носить одну медицинскую. А вот если носить тканевую поверх медицинской, эффективность фильтрации увеличивалась в среднем с 66 до 81%.
Ранее, в декабре 2020 года, американские ученые Университета здравоохранения Северной Каролины определили, насколько эффективны различные типы масок для защиты от коронавируса. Об этом также сообщало издание JAMA Internal Medicine. В результате исследования выяснилось, что разные типы масок кардинально отличаются друг от друга по степени эффективности. Так, наибольшую защиту обеспечивают респираторы N95 (98%). Хороший результат в 71,4% защиты показывают хирургические маски с завязками. Из числа «потребительских» немедицинских масок лучший результат показала двухслойная нейлоновая. Ее эффективность колеблется в зависимости от наличия нетканой вставки и алюминиевой переносицы от 44,7% до 79%. При этом маска стала полезнее после одной стирки, которая подняла ее защитные свойства.
На момент подготовки материала в мире зафиксировано 141 715 500 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 3 928 273 человек, вылечились 112 338 503 заразившихся. В России выявлено 4,7 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Индии, Бразилии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании и Турции. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Аргентине, Колумбии, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Индонезии, Чехии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.