Происшествия

сегодня, 20:27

Неудачный дрифт: на улице Неделина «Лада Приора» врезалась в столб, пассажир выпал из автомобиля

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#авария #ДТП
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Перед аварией водитель автомобиля несколько раз выполнял опасные маневры.  

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Этой ночью на улице Неделина автомобиль «Лада Приора» врезался в столб, удар был такой силы, что пассажир автомобиля выпал из салона. Правда, травм ни он, ни водитель не получили.

Последствия аварии, и предшествующие ей опасные маневры водителя «Приоры» записали камеры наблюдения. По дороге к столбу водитель проехал на красный сигнал светофора, затем решил подрифтить и выехал на встречную полосу. Следующий дрифт, неподалеку от пересечения улицы Неделина с Торговой площадью, привел к встрече «Приоры»  и столба.
20 2096
#авария #ДТП
2

Комментарии (20)

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Липчанин

4 минуты назад
А эвакуаторщика привлекут к ответственности за то что 4 человека в эвакуатере поехали??????
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ТроечникСССР

10 минут назад
Покинул место ДТП-лишить прав навсегда!
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Анониму

11 минут назад
Конечно клоун, как ещё назвать тех кто на переднем приводе дрифтует?
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Животиков

12 минут назад
наркоманы
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Аноним

17 минут назад
Владимир Владимирович, почему клоун?
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Не выпал

26 минут назад
А катапультировался. Новая российская разработка, аналог подушки безопасности!
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Водила погрузчика.

27 минут назад
Он и в салоне ДРИЩНУЛ да не хило.
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Для

32 минуты назад
1, только глупец может так думать.
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Ара

34 минуты назад
Потеплело, дрищуны вылезли
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Старовер

40 минут назад
Дрищер
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