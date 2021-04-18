Неудачный дрифт: на улице Неделина «Лада Приора» врезалась в столб, пассажир выпал из автомобиля

Перед аварией водитель автомобиля несколько раз выполнял опасные маневры.

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Этой ночью на улице Неделина автомобиль «Лада Приора» врезался в столб, удар был такой силы, что пассажир автомобиля выпал из салона. Правда, травм ни он, ни водитель не получили.



Последствия аварии, и предшествующие ей опасные маневры водителя «Приоры» записали камеры наблюдения. По дороге к столбу водитель проехал на красный сигнал светофора, затем решил подрифтить и выехал на встречную полосу. Следующий дрифт, неподалеку от пересечения улицы Неделина с Торговой площадью, привел к встрече «Приоры» и столба.

