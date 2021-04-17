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В Липецкой области ищут 14-летнего мальчика

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#пропавшие без вести
В Липецкой области ищут 14-летнего мальчика

Подросток ушёл из школы-интерната.

В Липецкой области пропал подросток.

Как сообщает «Поиск пропавших детей. Липецк», 14-летний Иван Пичугин ушел из «Специальной школы - интерната села Дмитряшевка» Хлевенского района Липецкой области. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы подростка - на вид 14-15 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрный спортивный костюм.
1 796
#пропавшие без вести

Комментарии (1)

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Плехановский

38 минут назад
загулял., видать... Я в его годы тоже шлялся где попало...
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