Происшествия
сегодня, 17:12
В Липецкой области ищут 14-летнего мальчика
Подросток ушёл из школы-интерната.
В Липецкой области пропал подросток.
Как сообщает «Поиск пропавших детей. Липецк», 14-летний Иван Пичугин ушел из «Специальной школы - интерната села Дмитряшевка» Хлевенского района Липецкой области. До настоящего момента его местонахождение не установлено.
Приметы подростка - на вид 14-15 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрный спортивный костюм.
Как сообщает «Поиск пропавших детей. Липецк», 14-летний Иван Пичугин ушел из «Специальной школы - интерната села Дмитряшевка» Хлевенского района Липецкой области. До настоящего момента его местонахождение не установлено.
Приметы подростка - на вид 14-15 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрный спортивный костюм.
Плехановский