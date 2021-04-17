В Липецкой области ищут 14-летнего мальчика

Подросток ушёл из школы-интерната.

В Липецкой области пропал подросток.



Как сообщает «Поиск пропавших детей. Липецк», 14-летний Иван Пичугин ушел из «Специальной школы - интерната села Дмитряшевка» Хлевенского района Липецкой области. До настоящего момента его местонахождение не установлено.



Приметы подростка - на вид 14-15 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в чёрный спортивный костюм.

