15 минут назад
Зеленский пожаловался, что его не соединили с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация российского коллеги Владимира Путина отказала ему в телефонном разговоре в разгар нового обострения вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.
По словам Зеленского, в Администрации Президента РФ ему отказали в звонке и более того — впоследствии отрицали, что глава украинского государства вообще подавал такой запрос.
- Но я же помню, — отметил президент Украины.
Владимир Зеленский счел неудачу с телефонным диалогом с Путиным «показателем» того, интересует ли Россию выход из донбасского кризиса — как он выразился, «хочет ли Россия закончить войну».
На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ, — сказал президент Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед журналистами 13 апреля, действительно сообщил, что ничего не знает о попытках Зеленского провести прямые переговоры с российским лидером.
По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было. Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли, но за последние дни никаких запросов не было, — приводит «РИА Новости» слова Пескова.
В последние несколько недель обстрелы территории под контролем непризнанных Донецкой и Луганской народных республик со стороны позиций ВСУ участились. Наблюдатели сообщали о стягивании Киевом дополнительных сил и средств и размещении боевой техники в жилых районах. Отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 апреля гласит, что только на территории Луганской области случаи нарушения режима прекращения огня участились в десять раз.
В то же время официальные лица Украины, США и НАТО сетовали на передвижения российских войск у границы с отколовшимися от киевской власти территориями, которые «подрывают процесс деэскалации».
14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с председателем ОБСЕ Анн Линде, в котором призвал организацию предпринять «необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта», пишет cvn21.ru