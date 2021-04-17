В мире

15 минут назад

Зеленский пожаловался, что его не соединили с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация российского коллеги Владимира Путина отказала ему в телефонном разговоре в разгар нового обострения вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

Я сделал запрос, когда погибли четверо наших воинов и двое были ранены. Попросил руководителя Офиса связаться с Кремлем, я хотел поговорить с Путиным, — сказал украинский лидер в интервью французской Le Figaro.

По словам Зеленского, в Администрации Президента РФ ему отказали в звонке и более того — впоследствии отрицали, что глава украинского государства вообще подавал такой запрос. 

- Но я же помню, — отметил президент Украины.

Владимир Зеленский счел неудачу с телефонным диалогом с Путиным «показателем» того, интересует ли Россию выход из донбасского кризиса — как он выразился, «хочет ли Россия закончить войну».

На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ, — сказал президент Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая перед журналистами 13 апреля, действительно сообщил, что ничего не знает о попытках Зеленского провести прямые переговоры с российским лидером.

 
По состоянию на сейчас я могу сказать, что за последние дни никаких запросов не было. Может быть, просто еще по дипломатическим каналам они к нам не дошли, но за последние дни никаких запросов не было, — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

В последние несколько недель обстрелы территории под контролем непризнанных Донецкой и Луганской народных республик со стороны позиций ВСУ участились. Наблюдатели сообщали о стягивании Киевом дополнительных сил и средств и размещении боевой техники в жилых районах. Отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 апреля гласит, что только на территории Луганской области случаи нарушения режима прекращения огня участились в десять раз.

В то же время официальные лица Украины, США и НАТО сетовали на передвижения российских войск у границы с отколовшимися от киевской власти территориями, которые «подрывают процесс деэскалации».
 
14 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с председателем ОБСЕ Анн Линде, в котором призвал организацию предпринять «необходимые усилия, чтобы добиться от Киева строгого выполнения своих обязательств по урегулированию конфликта», пишет cvn21.ru

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