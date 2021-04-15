Происшествия

50 минут назад

За сутки пожары охватили более 57 гектаров сухой травы в Липецкой области

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#МЧС #пожар
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За сутки пожары охватили более 57 гектаров сухой травы в Липецкой области
За прошедшие сутки на территории Липецкой области зарегистрировано 178 возгораний сухой травы на общей площади 57,79 гектара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. 

Наибольшее количество очагов зарегистрированы в Липецком и Данковском районе – по 17 очагов площадью 16,9 и 9,01 гектара соответственно. 15 очагов площадью 3,07 гектара зарегистрировано в Добринском районе.

Также вчера сотрудники пожарного надзора составили 52 протокола за разведение огня и вынесли 79 предостережений о недопущении нарушений в условиях особого противопожарного режима.

- С начала 2021 года зарегистрировано 1003 загораний сухой травы на общей площади свыше 356 гектаров, - рассказали в ГУ МЧС. – Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.

Спасатели проводят мониторинг садоводческих товариществ, придомовых территорий, граничащих с лесными массивами, на соответствие нормам пожарной безопасности. Межведомственные патрульные группы - спасатели, полицейские, сотрудники городского лесничества и территориальных управлений в ходе профилактических мероприятий проводят подворные обходы и беседы с гражданами.

За прошедшие сутки проведено 1099 подворных обходов (домов, квартир), проинструктировано 1695 человек, распространено 1711 памяток и листовок.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (1)

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А лександр

3 минуты назад
У нас вся земля и леса имеют собственников(частная, муниципальная и т.д) Почему эти собственники оставляют не скошенный бурьян в зиму. А весной это уже сухостой, как порох становится. При таком подходе решения вопросов наших властей мы скоро заживо сгорим. А возгорание может произойти не только в результате поджога.
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