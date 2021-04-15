За сутки пожары охватили более 57 гектаров сухой травы в Липецкой области

За прошедшие сутки на территории Липецкой области зарегистрировано 178 возгораний сухой травы на общей площади 57,79 гектара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Наибольшее количество очагов зарегистрированы в Липецком и Данковском районе – по 17 очагов площадью 16,9 и 9,01 гектара соответственно. 15 очагов площадью 3,07 гектара зарегистрировано в Добринском районе.



Также вчера сотрудники пожарного надзора составили 52 протокола за разведение огня и вынесли 79 предостережений о недопущении нарушений в условиях особого противопожарного режима.



- С начала 2021 года зарегистрировано 1003 загораний сухой травы на общей площади свыше 356 гектаров, - рассказали в ГУ МЧС. – Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность. В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое.



Спасатели проводят мониторинг садоводческих товариществ, придомовых территорий, граничащих с лесными массивами, на соответствие нормам пожарной безопасности. Межведомственные патрульные группы - спасатели, полицейские, сотрудники городского лесничества и территориальных управлений в ходе профилактических мероприятий проводят подворные обходы и беседы с гражданами.



За прошедшие сутки проведено 1099 подворных обходов (домов, квартир), проинструктировано 1695 человек, распространено 1711 памяток и листовок.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области.

