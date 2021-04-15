Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели детей в пожаре

Ход расследования уголовного дело по факту смерти детей после пожара в квартире на улице Сергея Казьмина взят под контроль прокуратурой Правобережного района Липецка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, организована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка условиям жизни и воспитания малолетних детей, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Напомним, что 14 апреля в квартире на десятом этаже дома по улице Сергея Казьмина вспыхнул пожар. Отравление продуктами горения получили трое малолетних детей и их мать. Впоследствии женщина и двое детей скончались, один ребенок находится в тяжелом состоянии.



Вчера СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело части 3 по статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с целью выяснения причины возгорания. По предварительным данным пожар произошел из-за неисправности электроприборов.

