Происшествия

сегодня, 12:51

Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели детей в пожаре

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#МЧС #пожар
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Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели детей в пожаре

Ход расследования уголовного дело по факту смерти детей после пожара в квартире на улице Сергея Казьмина взят под контроль прокуратурой Правобережного района Липецка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, организована проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка условиям жизни и воспитания малолетних детей, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Напомним, что 14 апреля в квартире на десятом этаже дома по улице Сергея Казьмина вспыхнул пожар. Отравление продуктами горения получили трое малолетних детей и их мать. Впоследствии женщина и двое детей скончались, один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Вчера СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело части 3 по статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз, в том числе с целью выяснения причины возгорания. По предварительным данным пожар произошел из-за неисправности электроприборов.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (4)

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Гость

56 минут назад
А...ну из пальца будут высасывать, лишь бы показать ИБД
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Ник

сегодня, 13:03
Гость, а такой порядок. Прокуратура никогда не виновата. Будет виноват или участковый или инспектор пдн
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Гость

сегодня, 13:00
А почему только детей? Там и взрослый человек погиб. А как это - правовая оценка условиям жизни и воспитания детей будет дана. Что это за фраза? Тем более после гибели ? Чушь какая- то.
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Гость

сегодня, 12:59
В данкове химзавод горел сегодня
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