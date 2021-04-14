Происшествия

сегодня, 21:32

Дом и сарай сгорели в Грязях

685
#пожар #МЧС
Дом и сарай сгорели в Грязях

14 апреля в домовладении по улице Центральной в Грязях произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в результате пожара пострадал  жилой дом площадью 30 квадратных метров и хозяйственные постройки по всей площади (32 квадратных метра). 

WhatsApp Image 2021-04-14 at 21.26.02 (1).jpeg

- На тушение пожара привлекалось 3 отделения пожарной охраны, - дополнили в пресс-службе ведомства. - Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на близстоящие жилые дома. 

WhatsApp Image 2021-04-14 at 21.36.38 (1).jpeg

Пострадавших нет. Причину пожара выясняют сотрудники пожарного надзора.

Главное Управление МЧС России по Липецкой области напоминает телефон вызова экстренных служб 112, пожарной охраны 101 и 01. В случае если вам угрожает опасность или кому-то требуется помощь незамедлительно сообщайте по данным телефонам информацию о происшествии.
685
#пожар #МЧС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок
#Пожар
11
В результате пожара на улице Сергея Казьмина погибли женщина и ребёнок

сегодня, 21:02

Происшествия
Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей
#МЧС #пожар
29
Пожарные вынесли из горящей квартиры трех детей

сегодня, 16:54

Происшествия
Под Косыревкой горят 8 гектаров сухой травы
#МЧС #пожар
14
Под Косыревкой горят 8 гектаров сухой травы

сегодня, 15:48

Происшествия
Дело наркокурьеров из Узбекистана направлено в суд
#наркотики #закладки
6
Дело наркокурьеров из Узбекистана направлено в суд

сегодня, 13:23

Происшествия
26-летний уклонист от призыва оштрафован на 20 тысяч рублей
#призыв
28
26-летний уклонист от призыва оштрафован на 20 тысяч рублей

сегодня, 13:18

Происшествия
Экс-мэра Данкова обвинили в присвоении собранных с чиновников денег на празднование 65-летия области
#коррупция
22
Экс-мэра Данкова обвинили в присвоении собранных с чиновников денег на празднование 65-летия области

сегодня, 13:16

Происшествия