Дом и сарай сгорели в Грязях

14 апреля в домовладении по улице Центральной в Грязях произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, в результате пожара пострадал жилой дом площадью 30 квадратных метров и хозяйственные постройки по всей площади (32 квадратных метра).- На тушение пожара привлекалось 3 отделения пожарной охраны, - дополнили в пресс-службе ведомства. - Благодаря оперативным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на близстоящие жилые дома.Пострадавших нет. Причину пожара выясняют сотрудники пожарного надзора.Главное Управление МЧС России по Липецкой области напоминает телефон вызова экстренных служб 112, пожарной охраны 101 и 01. В случае если вам угрожает опасность или кому-то требуется помощь незамедлительно сообщайте по данным телефонам информацию о происшествии.