Банк ЗЕНИТ расширил географию сервиса «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть»

ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ и Mastercard расширили географию сервиса «Наличные с покупкой». Теперь проект реализован на 144 заправочных станциях «Татнефть», расположенных в Москве, Воронежской, Липецкой, Московской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Тверской областях, Краснодарском крае, а также в Альметьевске, Казани и Набережных Челнах.

Держатели карт Mastercard могут снять на кассе АЗС до 5000 рублей при оплате покупок – как бензина, так и продуктов в кафетериях и магазинах на станциях. При этом Банк ЗЕНИТ и АЗС «Татнефть» не взимают комиссию за проведенную операцию. Услуга доступна клиентам банков, которые уже подключили сервис. С перечнем заправочных станций, на которых доступна новая услуга, можно ознакомиться на сайтах Банка ЗЕНИТ, сети АЗС «Татнефть» и платёжной системы Mastercard .

Директор Продуктовой лаборатории Банка ЗЕНИТ Василий Потемкин:

«Банк ЗЕНИТ планомерно продолжает развивать сервис «Наличные с покупкой». Сейчас услуга доступна только держателям карт Mastercard, но уже в ближайшее время будут подключены и другие платежные системы. Также в наших планах — масштабировать проект на всю сеть заправок «Татнефть». Это выгодно и удобно для всех. АЗС экономит на услугах инкассаторов, а клиенты не теряют времени на поиск банкоматов для получения наличных».

Заместитель начальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов ПАО «Татнефть» Владимир Григорьев:

«Сеть АЗС «Татнефть» делает все, чтобы каждый клиент чувствовал себя максимально комфортно на наших станциях. С введением сервиса «Наличные с покупкой» мы решили еще одну актуальную «проблему» автомобилистов – отсутствие наличных средств на личные нужды. Теперь клиенту не нужно искать банкомат. Каждый держатель карт Mastercard может «снять» денежные средства с банковской карты при покупке на АЗС. Сервис уже пользуется популярностью, но мы не останавливаемся на этом и совместно с партнерами готовим новые интересные решения».

Алексей Волков, директор по развитию продуктов Mastercard в России:

«Mastercard в сотрудничестве с российскими банками постоянно расширяет партнерскую сеть сервиса «Наличные с покупкой», чтобы держатели наших карт могли экономить время, решая две задачи одновременно, и получать наличные при оплате товаров и услуг в востребованных торговых точках по всей стране. Мы рады, что через три месяца после запуска на первых заправках «Татнефть» сервис уже доступен на 144 АЗС сети и еще больше клиентов смогут оценить удобство опции снятия наличных, когда заправляют свой автомобиль или заезжают перекусить и выпить кофе. И также совместно с коллегами работаем, чтобы масштабировать «Наличные с покупкой» на всю сеть «Татнефть».

Справка.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. Ключевой акционер - ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- («Эксперт РА»). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

Сеть автозаправочных станций «Татнефть» насчитывает более 800 станций и является лидером на многих региональных рынках страны. Реализация топлива и сопутствующих товаров широкого спектра, оказание услуг на высоком уровне – основные приоритеты деятельности сети АЗС «Татнефть». На АЗС «Татнефть» реализуется высококачественное топливо экологического класса «Евро-6», поставляемого напрямую с современного завода-производителя АО «ТАНЕКО». Одноименные бензины и дизельное топливо пользуются заслуженным спросом у автолюбителей во всех 33 субъектах РФ.

Mastercard (NYSE: MA) — глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия — обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и все, что мы делаем внутри компании и за ее пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 экономиках и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.

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