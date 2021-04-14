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Липецкая вечЁрка: погибший подросток, сгоревшая пожарная машина и анекдотичная авария
Сегодня, 14 апреля, стало известно о гибели 17-летнего подростка и о сгоревшей пожарной машине, а в Чаплыгинском районе «ГАЗель» столкнулась с телегой.
В Ельце осудили мужчину, который пьяным бросился с топором на мать. Позже он раскаялся и даже пошел с повинной в полицию. Суд приговорил его к восьми месяцам условно и такому же испытательному сроку.
А экс-мэру Данкова еще только предстоит выслушать приговор. Его собираются судить за злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество и растрату. В общей сложности ущерб бюджету города составил 5,5 миллиона рублей.
Случилось, так случилось! При тушении сухой травы рядом с ОЭЗ «Липецк» сгорела пожарная машина «Лесопожарного центра». Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на автомобиль. Хорошо, что спасатели успели из него выбраться.
Сегодня пожарные вынесли трех детей из горящего дома. Их пришлось эвакуировать с 10-го этажа.
Противопожарный режим объявлен в Липецкой области с 12 апреля и до конца лета. Пожары в последнее время вспыхивают все чаще. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что только с выходных пожарные больше 400 раз выезжали на тушение сухой травы и растительности. Общая площадь таких пожаров составила почти 160 гектаров.
Сегодня трава горела рядом с селом Косыревка. За последние сутки спасатели составили 72 протокола за разведение огня.
При этом липчане, кажется, не до конца понимают опасности, которую может причинить огонь. В Сети распространяется видео, на котором горожане на набережной жарят мясо.
— Если у людей есть потребность в таком «культурном отдыхе» — можно его обеспечить, сделать это не сложно и не дорого. Всё запрещать — не всегда лучший выход. Выделить им площадку, обустроить, следить за этим культурным досугом, чтобы в воду пьяными не лезли, за руль не садились и по мордам не стучали. Пусть учится отдыхать народ, — предложил Коля.
На пляже, кстати, уже появились первые загорающие. Погода располагает.
Про такое обычно анекдоты рассказывают. В Чаплыгинском районе «ГАЗель» ритуальный службы столкнулась с гужевой повозкой. Ни люди, ни лошадь не пострадали. Телега разбита вдребезги, а у «ГАЗели» разбит бампер и фара. Читатели не отказали себе в удовольствии позубоскалить.
— В телеге была трезвой лошадь, а в «Газели» — клиент! — написал Дилетант.
— Интересно гужевой транспорт платит транспортный налог? А полисы КАСКО или ОСАГО нужно? Ведь там все-таки 1 лошадиная сила? — поинтересовался еще один комментатор.
За минувшие сутки на дорогах области пострадали три человека, один из которых 8-летний мальчик. А сегодня с утра на дороге Грязи-Коробовка столкнулись «Дэу Нексия» и «КамАЗ». По предварительным данным женщина-водитель «Дэу» выехала на встречную полосу. Она и две пассажирки легковушки получили травмы.
И важная информация для горожан. В ночь на 19 апреля на ремонт закроют улицу Зегеля. По договору фирма «Строймастер» обязана отремонтировать дорогу до конца лета, но, если дорогу перекроют, то они постараются успеть к концу июля.
Площадь Победы на ремонт не перекрыли, однако это все равно привело к пробкам. Не стоит забывать, что скоро закроется на ремонт улица 50 лет НЛМК. Так что прежде чем куда-то поехать, надо хорошо продумать свой путь.