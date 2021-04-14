Водитель дорогого автомобиля проехал на красный свет и отправил в больницу водителя «ВАЗа»

За сутки на дорогах области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 апреля в Липецке во дворе дома по улице Филипченко 56-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», наехала на 8-летнего велосипедиста. Мальчику оказали помощью в областной детской больнице.



В Липецке на дороге Орел-Тамбов столкнулись «Пежо 206» и «Ауди А4». В аварии пострадал 23-летний водитель «Пежо».



В Елецком районе на трассе «Дон» 45-летний водитель «Вольво ХС90» проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением 44-летнего водителя. Водитель «ВАЗа» с различными травмами доставлен в Елецкую городскую больницу №1.



13 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3442 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 12 водителей, за неиспользование ремней безопасности –63.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3000 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 16 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



