Происшествия

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«ГАЗель» ритуальной службы столкнулась с телегой

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#авария #ДТП

Авария обошлась без пострадавших.

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14 апреля в Чаплыгинском районе у села Ломовое фургон «ГАЗель» ритуальной службы столкнулся с телегой. 

Как рассказывают участники аварии, «ГАЗель» двигалась по прямой и врезалась в телегу, поворачивавшую к селу.  Двое мужчин, находившиеся в телеге, и лошадь не пострадали. Телега разбита вдребезги, у «ГАЗели» разбит бампер и фара.

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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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