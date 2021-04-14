Происшествия
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«ГАЗель» ритуальной службы столкнулась с телегой
Авария обошлась без пострадавших.
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14 апреля в Чаплыгинском районе у села Ломовое фургон «ГАЗель» ритуальной службы столкнулся с телегой.
Как рассказывают участники аварии, «ГАЗель» двигалась по прямой и врезалась в телегу, поворачивавшую к селу. Двое мужчин, находившиеся в телеге, и лошадь не пострадали. Телега разбита вдребезги, у «ГАЗели» разбит бампер и фара.
Как рассказывают участники аварии, «ГАЗель» двигалась по прямой и врезалась в телегу, поворачивавшую к селу. Двое мужчин, находившиеся в телеге, и лошадь не пострадали. Телега разбита вдребезги, у «ГАЗели» разбит бампер и фара.
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