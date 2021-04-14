Происшествия
сегодня, 08:59
В ДТП в Грязинском районе пострадали три человека
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Одну женщину зажало внутри машины.
Сегодня в 7:40 на автодороге Грязи-Коробовка в районе села Синявка Грязинского района произошло ДТП: столкнулись «Дэу Нексия», движущаяся по направлению к Грязям, и «Камаз», следующий в сторону Синявки.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Дэу Нексия», допустила выезд на полосу встречного движения, где её автомобиль столкнулся с «Камазом». В результате ДТП пострадали три человека: 41-летняя водитель легковушки и две её 18-летние пассажирки.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, выбраться из автомобиля одной из пострадавших помогали спасатели.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, пресс-службы ГИБДД УМВД России по Липецкой области
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