В ДТП в Грязинском районе пострадали три человека

Одну женщину зажало внутри машины.

Сегодня в 7:40 на автодороге Грязи-Коробовка в районе села Синявка Грязинского района произошло ДТП: столкнулись «Дэу Нексия», движущаяся по направлению к Грязям, и «Камаз», следующий в сторону Синявки.















Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Дэу Нексия», допустила выезд на полосу встречного движения, где её автомобиль столкнулся с «Камазом». В результате ДТП пострадали три человека: 41-летняя водитель легковушки и две её 18-летние пассажирки.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, выбраться из автомобиля одной из пострадавших помогали спасатели.





Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, пресс-службы ГИБДД УМВД России по Липецкой области