Происшествия

сегодня, 08:59

В ДТП в Грязинском районе пострадали три человека

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#ДТП
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В ДТП в Грязинском районе пострадали три человека

Одну женщину зажало внутри машины.

Сегодня в 7:40 на автодороге Грязи-Коробовка в районе села Синявка Грязинского района произошло ДТП: столкнулись «Дэу Нексия», движущаяся по направлению к Грязям, и «Камаз», следующий в сторону Синявки.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 41-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Дэу Нексия», допустила выезд на полосу встречного движения, где её автомобиль столкнулся с «Камазом». В результате ДТП пострадали три человека: 41-летняя водитель легковушки и две её 18-летние пассажирки. 

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, выбраться из автомобиля одной из пострадавших помогали спасатели.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, пресс-службы ГИБДД УМВД России по Липецкой области
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#ДТП
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