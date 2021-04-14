Ельчанин бросился с топором на мать

Мужчина был пьян в момент совершения преступления.

В мировом суде Елецкого района вынесли приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в угрозе убийством. Еще до вердикта мужчина полностью признался в преступлении. Известно, что ранее ельчанин был неоднократно судим, в том числе — за нелегальный оборот наркотиков.



Как указано в материалах суда, преступление было совершено в квартире матери подсудимого. Мужчина давно приехал к ней в гости, остался жить с матерью, пил и не работал. Из-за этого между родственниками постоянно случались ссоры. Мать в очередной раз стала упрекать его, что он не работает, а только пьет спиртное. Его очень сильно стало злить такое поведение, и он захотел её немного припугнуть. В момент ссоры они находились в комнате. Он увидел, что на полу лежит топор. Он поднял топор и, держа его в руке, замахнулся, подошел к матери со словами: «Я тебя убью!». Его мать стала плакать, просить, чтобы он успокоился. По её внешнему виду он понял, что она испугалась его угроз. Тогда он бросил топор на пол и вышел из дома на улицу. Потом ему стало стыдно за содеянное и он решил обратиться к сотруднику полиции, написать явку с повинной.



Суд приговорил мужчину к восьми месяцам условного срока с аналогичным испытательным.