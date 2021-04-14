Происшествия

30 минут назад

В Липецкой области огонь бушевал на 160 гектарах

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#пожар
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В Липецкой области огонь бушевал на 160 гектарах

Начало апреля оказалось богатым на пожары.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов привел в своем Instagram актуальные данные о пожароопасной обстановке в регионе. По его сведениям, за выходные и начало недели пожарные больше 400 раз выезжали на тушение сухой травы и растительности. Общая площадь таких пожаров составила почти 160 гектаров.

- Пока, к счастью, без серьёзных последствий. С 13 апреля в Липецкой области введён особый противопожарный режим. Он будет действовать до 31 августа, - уточнил губернатор.

По данным на утро 13 апреля с нарастающим итогом с начала 2021 года зарегистрировано 673 загорания сухой травы на общей площади 234,389 га.

С 13 апреля запрещено сжигать сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, допускать бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров. Особое внимание нужно уделить детям и их игре со спичками. Необходимо очистить от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов, выполнить метровую обсыпку гаражей и сараев землей или песком.

В условиях особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается вдвое. Так, штрафы для граждан составляют 2-4 тысячи рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.
1 419
#пожар
1

Комментарии (1)

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Берия

15 минут назад
Кто химией уничтожает клещей,а мы огнём,так дешевле.
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