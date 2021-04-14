Улицу Зегеля с 19 апреля закроют на ремонт

По мнению строителя, это позволит выполнить работы раньше срока.

Подрядчик ООО «Строймастер» предлагает закрыть улицу Зегеля на время ремонта, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



По мнению строителя, это позволит выполнить работы раньше срока, предусмотренного контрактом, но и минимизирует неудобства для липчан.



Как пояснили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, срок выполнения работ по контракту – 31 августа, но подрядчик обязуется выполнить ремонт раньше – до конца июля, однако для этого он предлагает перекрыть проезжую часть. Также среди аргументов в пользу временного ограничения движения – сведение к минимуму работ в ночное время, чтобы не мешать жителям стоящих рядом с проезжей частью домов, и забота об автомобилистах – на улице расположено более 100 колодцев, после фрезерования покрытия, они будут возвышаться над проезжей частью, что сделает проезд по Зегеля некомфортным.



- Мы видим, что решение взвешенное и аргументированное. Подрядчик разработал схему перекрытия и сейчас мы направили её на согласование в ГИБДД. Понимаем, что ограничение движения вызовет неудобства, но просим липчан отнестись к ситуации с пониманием, - приводит слова председателя департамента Николай Дергунов пресс-служба мэрии.



Улицу Зегеля планируют закрыть для движения в ночь на 19 апреля. О вариантах объезда департамент дорожного хозяйства и благоустройства проинформирует дополнительно. Также ограничение внесёт коррективы в работу городских автобусов, сейчас прорабатываются изменения в схемы маршрутов. Ожидается, что пассажирский транспорт во время проведения работ будет ходить по улице Плеханова.



Ремонт проезжей части и пешеходных зон на улице Зегеля проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчику предстоит сфрезеровать старый и уложить два слоя нового асфальта на участке от кольцевой развязки площади Плеханова до площади Героев, а также выполнить тротуары в плитке, обустроить велодорожку, привести в порядок смотровые и дождеприёмные колодцы, дорожные знаки и светофоры.

