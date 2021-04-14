Спасатели составили 72 протокола за разведение огня только за последние сутки

32 человека получили предостережения.

За минувшие сутки сотрудники пожарного надзора ГУ МЧС по Липецкой области составили 72 протокола за разведение огня.



- Также вынесено 32 предостережение о недопущении нарушения в условиях особого противопожарного режима, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



Напомним, что с 13 апреля в Липецкой области начал действовать особый противопожарный режим, он продлится до 31 августа. Связана эта мера с взрывным ростом возгораний сухой растительности. Только за последние сутки зарегистрировано 152 загорания сухой травы на общей площади 64,69 га.



Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Липецке – 17 очагов на общей площади 8,831 га, 15 очагов на общей площади 22,784 га в Липецком районе и 13 очагов на общей площади 0,378 га в Краснинском районе. С нарастающим итогом с начала 2021 года зарегистрировано 825 загораний сухой травы на общей площади свыше 299 га.



Напомним, что в условиях особого противопожарного режима размер штрафа за разведение открытого огня увеличивается вдвое. Так, штрафы для граждан составляют 2-4 тысячи рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

