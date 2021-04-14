Полиция заинтересовалась шашлычниками на Набережной

Даже те, кто готовит мясо в мангале, могут быть оштрафованы за нарушение противопожарного режима.

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В соцсетях и мессенджерах вирусным становится видео с липецкой Набережной. Прохожий снял то, как там отдыхает масса народа. Автомобилисты паркуют машины, достают кальяны и мангалы, жарят мясо. Автор крайне возмущен увиденным.



- На Набережной Липецка во всю жгут костры, жарят шашлыки, курят кальян, пьют водку и ездят в пьяном виде. Красота! Культурные пространства Липецка действительно культурные!!!Противопожарный режим работает как надо!!! - язвит автор и спрашивает, почему пожарные и полиция обходят Набережную стороной.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полицейские патрули периодически заезжают на Набережную и проверяют соблюдение общественного порядка, но не дежурят там постоянно.



- К примеру, вчера патруль не видел на Набережной ни одной подобной компании отдыхающих. Стационарного поста там нет. Тем не менее, гражданам стоит помнить о необходимости соблюдения общественного порядка, за нарушение которого они могут понести правовую ответственность, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Видео станет предметом полицейской проверки. Пока в нем не усматривается доказательств субъективного мнения автора.



А вот комментарий пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области гарантированно расстроит любителей барбекю на парковке: жарить шашлыки, даже в мангале, на Набережной нельзя.



- С 13 апреля 2021 года на территории Липецкой области введён особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, в том числе жарка шашлыков в переносных мангалах. В соответствии с ч. 2, ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырёх тысяч рублей. Если разведение огня повлекло тяжкие последствия - возникновение пожара, уничтожение имущества, человеческие жертвы, то возможна и уголовная ответственность, - сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.



Добавим, что Набережная включена в список мест патрулирования пожарной службы.

