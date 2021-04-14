Происшествия

сегодня, 10:36

В Чаплыгине найден мёртвым 17-летний подросток

6 3321
#Самоубийство
7
В Чаплыгине найден мёртвым 17-летний подросток

Тело мальчика нашли дома на кровати.

В Чаплыгине дома на кровати нашли окровавленное тело подростка с признаками самоубийства. Погибшему — 17 лет. Фотографии с места происшествия, которое случилось в минувшую субботу, 10 апреля, каким-то образом попали в соцсети.

— Обстоятельства происшествия устанавливаются, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

6 3321
#Самоубийство
7

Комментарии (6)

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Александр

10 минут назад
Ольга, вы наверное дипломированный психолог? Вы не знаете, какие у него могли быть проблемы. Прежде чем писать разную чушь, разберитесь в ситуации.
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Это всё

10 минут назад
Интернет виноват.
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А

17 минут назад
Ольга, а то и тебя в расход пустят за замечание. И не знаешь, что делать, сказать или лишений раз промолчать.
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Чаплыгинец

22 минуты назад
Жаль родителей.
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Ольга

35 минут назад
Вот думаю,как родителям такое пережить?какие в 17 лет могут быть неразрешенные проблемы???????ауууу 17 лет Вы ещё ДЕТИ,а выдаёте себя за взрослых и самостоятельных.Взрослые ищут пути решения проблем,а не накладывают на себя руки при первой непонятной ситуации.Родители вложили в этого парня всю свою душу и силу,чтоб они жил человеком,а он как самостоятельный принял решение покончить с собой.Куда катится мир.Вся молодежь такая ранимая,слова им плохого не скажи,иначе они тебе ,в лучшем случае 20 ответят,а в худшем ,наложат руки на себя.Нет никакой силы духа и ответственности у молодых людей сегодняшнего поколения.Чуть что,так в кусты
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Артем

сегодня, 10:41
Это тот который застрелился из ружья ?
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