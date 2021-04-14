Происшествия
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В Чаплыгине найден мёртвым 17-летний подросток
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Тело мальчика нашли дома на кровати.
В Чаплыгине дома на кровати нашли окровавленное тело подростка с признаками самоубийства. Погибшему — 17 лет. Фотографии с места происшествия, которое случилось в минувшую субботу, 10 апреля, каким-то образом попали в соцсети.
— Обстоятельства происшествия устанавливаются, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
— Обстоятельства происшествия устанавливаются, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
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Александр
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