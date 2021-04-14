Под Косыревкой горят 8 гектаров сухой травы

Пламя тушат несколько отделений пожарных.

Сегодня у села Косыревка Липецкого района вспыхнула сухая трава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила восемь гектаров.



- Пламя тушат три отделения пожарных, им на помощь следует отделение ОСАУ «Лесопожарный центр», администрации сельского поселения выделила два трактора, один из которых опахивает горящую траву, второй - подвозит воду, - уточнили в пресс-службе ведомства.



Напомним, что с 13 апреля в Липецкой области действует особый противопожарный режим, он продлится до 31 августа. Связана эта мера с взрывным ростом возгораний сухой растительности. Только за последние сутки зарегистрировано 152 загорания сухой травы на общей площади 64,69 га.



В условиях особого противопожарного режима размер штрафа за разведение открытого огня увеличивается вдвое. Так, штрафы для граждан составляют 2-4 тысячи рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.



Фото сообщества «Косыревское-Сельское Поселение».

