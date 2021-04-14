Происшествия

49 минут назад

Под Косыревкой горят 8 гектаров сухой травы

6 754
#МЧС #пожар
2
Под Косыревкой горят 8 гектаров сухой травы

Пламя тушат несколько отделений пожарных.

Сегодня у села Косыревка Липецкого района вспыхнула сухая трава. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила восемь гектаров.

- Пламя тушат три отделения пожарных, им на помощь следует отделение ОСАУ «Лесопожарный центр», администрации сельского поселения выделила два трактора, один из которых опахивает горящую траву, второй - подвозит воду, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 13 апреля в Липецкой области действует особый противопожарный режим, он продлится до 31 августа. Связана эта мера с взрывным ростом возгораний сухой растительности. Только за последние сутки  зарегистрировано 152 загорания сухой травы на общей площади 64,69 га. 

В условиях особого противопожарного режима размер штрафа за разведение открытого огня увеличивается вдвое. Так, штрафы для граждан составляют 2-4 тысячи рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Фото сообщества «Косыревское-Сельское Поселение».
6 754
#МЧС #пожар
2

Комментарии (6)

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Местный

5 минут назад
Сколько же у нас невозделанной и заросшей земли и даже под городом. А чиновники рапортуют, что все земли в с/х обороте и свободных нет.
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Берия

7 минут назад
Зато клещей не будет.
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Мимо проходил

9 минут назад
Понакупали территорий и не следят за ними
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гость

19 минут назад
В область диверсантов закинули? Или население остатки разума потеряло после эпидемии?
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мещер

31 минуту назад
где дамба щас пожарище пипец луга горят. неба не видно
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Не посылайте туда пожарных

34 минуты назад
А то сами покалечатся и технику сожгут
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