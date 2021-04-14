В Липецкой области до +21

В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты – ожидаются небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от +5 до +10 градусов, днем будет от +16 до +21 градуса.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.



День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза.

