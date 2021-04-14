сегодня, 17:00
В Липецкой области до +21
В ближайшие трое суток через территорию Липецкой области пройдут атмосферные фронты – ожидаются небольшие кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов тепла, что на 3-6 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +6 до +8 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.
День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза.