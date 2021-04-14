Здоровье

29 минут назад

Владельцев животных предостерегают от клещей: две собаки уже серьёзно заболели

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#клещи #животные
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Владельцев животных предостерегают от клещей: две собаки уже серьёзно заболели

У двух собак был выявлен возбудитель пироплазмоза.

Как сообщает Липецкая областная ветеринарная лаборатория, на минувшей неделе у двух собак был выявлен возбудитель пироплазмоза. Во всех случаях владельцами собак, у которых наблюдали повышение температуры и тяжелое клиническое состояние, были обнаружены клещи на теле животных.

Пироплазмоз (бабезиоз) собак – природно-очаговое заболевание, протекающее остро, реже – хронически, и сопровождающееся повышением температуры до 41ºС, анемией видимых слизистых оболочек, желтушностью, гемоглобинурией, гемоглобинемией, расстройством функции сердечнососудистой, пищеварительной и нервной систем. Переносчиком пироплазмоза собак являются иксодовые клещи.

Липчанам советуют регулярно осматривать животных, примененять репеллентно-акарицидных препараты и акарицидные ошейники, при обнаружении клещей провести превентивную медикаментозую обработку животного, а в случаях подозрения на заражение обратиться к специалистам.
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#клещи #животные
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