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В Шерегеше туристка разбилась при катании на тюбинге
Жительница Новосибирска разбилась, катаясь на тюбинге на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" в Кузбассе. Её госпитализировали, в больнице она умерла, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по Кемеровской области.
По предварительным данным, утром женщина и ее знакомый отправились кататься, взяв инвентарь напрокат. Спускаться со склона женщина стала по трассе, не оборудованной для катания на сноутюбинге. Потеряв ее из вида, мужчина обратился за помощью к работникам комплекса. И они нашли женщину за пределами трассы, около металлической постройки. Пострадавшая была без сознания.
Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в больнице от полученных повреждений она скончалась
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины.
По предварительным данным, утром женщина и ее знакомый отправились кататься, взяв инвентарь напрокат. Спускаться со склона женщина стала по трассе, не оборудованной для катания на сноутюбинге. Потеряв ее из вида, мужчина обратился за помощью к работникам комплекса. И они нашли женщину за пределами трассы, около металлической постройки. Пострадавшая была без сознания.
Вызвали спасателей, которые спустили ее к подножию горы и передали работникам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали, однако в больнице от полученных повреждений она скончалась
По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины.