Происшествия

сегодня, 20:39

В Районе СНТ «Металлург-3» и базы отдыха «Бригантина» горело 1,5 гектара сухой травы

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#пожар #МЧС
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В Районе СНТ «Металлург-3» и базы отдыха «Бригантина» горело 1,5 гектара сухой травы

Пожарные не допустили распространение огня на жилые дома.

Днем 13 апреля сухая трава вспыхнула в районе СНТ №Металлург-3» и базой отдыха «Бригантина».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила 1,5 гектара.

- Пожар тушили шесть подразделений при помощи двух поливомоечных машин, - рассказаkи GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС. - К восьми вечера пожар полностью локализован. Распространение огня на жилые и хозяйственные постройки не допущено.
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#пожар #МЧС
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Комментарии (5)

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Денис

57 секунд назад
Три дня назад в Металлург 3 на первой улице какой то идиот прямо возле леса костер жег,хорошо ветра не было,надо таких штрафовать,но службы не работают пока большой беды не случиться
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весёлый

20 минут назад
Бутылок много двухногие накидали на природе ,пожаров с таким ветром не избежать
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Александр,

56 минут назад
У эконом зоны сгорела пожарная машина
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Делайте обработки от клеща

сегодня, 21:02
И гореть ничего не будет.
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дед

сегодня, 21:02
При коммунистах каждый свободный клочек земли перепахивался и гореть нечему было,сельхозники работали в С\Х,а сейчас городами руководят
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