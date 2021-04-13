В Районе СНТ «Металлург-3» и базы отдыха «Бригантина» горело 1,5 гектара сухой травы

Пожарные не допустили распространение огня на жилые дома.

Днем 13 апреля сухая трава вспыхнула в районе СНТ №Металлург-3» и базой отдыха «Бригантина».



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила 1,5 гектара.



- Пожар тушили шесть подразделений при помощи двух поливомоечных машин, - рассказаkи GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС. - К восьми вечера пожар полностью локализован. Распространение огня на жилые и хозяйственные постройки не допущено.

