Происшествия
сегодня, 20:39
В Районе СНТ «Металлург-3» и базы отдыха «Бригантина» горело 1,5 гектара сухой травы
Пожарные не допустили распространение огня на жилые дома.
Днем 13 апреля сухая трава вспыхнула в районе СНТ №Металлург-3» и базой отдыха «Бригантина».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила 1,5 гектара.
- Пожар тушили шесть подразделений при помощи двух поливомоечных машин, - рассказаkи GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС. - К восьми вечера пожар полностью локализован. Распространение огня на жилые и хозяйственные постройки не допущено.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, площадь возгорания составила 1,5 гектара.
- Пожар тушили шесть подразделений при помощи двух поливомоечных машин, - рассказаkи GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС. - К восьми вечера пожар полностью локализован. Распространение огня на жилые и хозяйственные постройки не допущено.
Денис
весёлый
Александр,
Делайте обработки от клеща
дед