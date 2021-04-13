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Наполняемость отрядов в липецких лагерях увеличат до 75% вместо 50%

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#лагерь #дети
Наполняемость отрядов в липецких лагерях увеличат до 75% вместо 50%

Массовые мероприятия будут организованы преимущественно на открытом воздухе.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, летняя оздоровительная кампания в Липецкой области стартует 1 июня. В июне в регионе планируют открыть 13 загородных и более 360 пришкольных лагерей. Отдохнуть в них смогут около 40 тысяч детей.

Планируется разрешить школьникам поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами субъекта, где они проживают. Например, во Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан» и Международный детский центр «Артек».

Есть и другие послабления в антиковидных ограничениях: наполняемость отрядов в липецких лагерях увеличится до 75 % вместо действовавших 50%. Перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка, персонал будут обследовать на наличие COVID-19.

Заезд и отъезд всех детей и сотрудников в лагеря должен осуществляться одновременно.

Массовые мероприятия будут организованы преимущественно на открытом воздухе, их проведение в закрытых помещениях, как и присутствие родителей, запрещено.
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#лагерь #дети

Комментарии (4)

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Ваш

15 минут назад
При Сталине лагеря были заполнены на 146 процентов
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Кристина

21 минуту назад
Сколько будут стоить путёвки? И продолжительность смен 14 дней или 21?
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Порядок

22 минуты назад
А как же установка господина Бондврева с роспотребнадзора, с ним соглосовали наверное?
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КОМДИВ

28 минут назад
А как же социальная дистанция? Или уже отменили
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