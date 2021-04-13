Наполняемость отрядов в липецких лагерях увеличат до 75% вместо 50%

Массовые мероприятия будут организованы преимущественно на открытом воздухе.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, летняя оздоровительная кампания в Липецкой области стартует 1 июня. В июне в регионе планируют открыть 13 загородных и более 360 пришкольных лагерей. Отдохнуть в них смогут около 40 тысяч детей.



Планируется разрешить школьникам поехать на отдых в лагеря, которые находятся за пределами субъекта, где они проживают. Например, во Всероссийские детские центры «Орлёнок», «Смена», «Океан» и Международный детский центр «Артек».



Есть и другие послабления в антиковидных ограничениях: наполняемость отрядов в липецких лагерях увеличится до 75 % вместо действовавших 50%. Перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка, персонал будут обследовать на наличие COVID-19.



Заезд и отъезд всех детей и сотрудников в лагеря должен осуществляться одновременно.



Массовые мероприятия будут организованы преимущественно на открытом воздухе, их проведение в закрытых помещениях, как и присутствие родителей, запрещено.