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Учиться в вузах бесплатно смогут россияне до 35 лет

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#молодежь #обучение

Законопроект об увеличении возрастного порога обучения на бюджетных местах в вузах будет внесен в Государственную думу РФ.

Молодежи до 35 лет могут разрешить учиться на бюджетных местах. Такой законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Его автор — зампред комитета по образованию и науке Максим Зайцев — объясняет свою инициативу изменением законодательства, согласно которому возраст молодежи был увеличен до 35 лет. В большинстве фракций считают новую норму логичной и заслуживающей поддержки. Эксперты уверены, что власти должны быть последовательными в своих действиях и принять законопроект. Вместе с тем на обеспечение образования таких студентов потребуется свыше 100 млрд рублей, - пишут "Известия".

13 апреля в Госдуму будет внесен законопроект, касающийся изменения ст. 100 ФЗ "Об образовании в РФ". Документом предлагается увеличить возраст россиян, которые имеют право поступать на бюджетные места в вузах, до 35 лет.

"В настоящее время ФЗ "Об образовании в РФ" установлено, что высшее образование финансируется из федерального бюджета из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет. Вместе с тем, согласно федеральному закону "О молодежной политике в РФ", определено, что к категории "молодежь" относятся лица от 14 до 35 лет включительно", — говорится в пояснительной записке к документу.

Главным аргументом в пользу увеличения возраста молодежи была возможность воспользоваться мерами государственной поддержки, например получить пособие на рождение ребенка, стипендию как молодому ученому или грант по результатам конкурса молодежных проектов, - говорится в документе.
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#молодежь #обучение

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