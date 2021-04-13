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369 жителям Липецкой области отказали в назначении страховой пенсии в 2020 году

13 979
#Пенсионный фонд #пенсия
369 жителям Липецкой области отказали в назначении страховой пенсии в 2020 году

Это те граждане, которые или совсем не работали, или получали «серую» зарплату.

В 2020 году отделение Пенсионного фонда по Липецкой области назначило жителям региона 12 371 страховую пенсию. Количество отказов в назначении страховой пенсии по старости из-за недобранных пенсионных коэффициентов или стажа составило 4,3%. Пенсию не получили 369 человек.

— Для получения права на страховую пенсию по старости в 2020 году необходимо иметь 11 лет страхового стажа и не менее 18,6 пенсионного коэффициента. По статистике средний стаж граждан при выходе на пенсию сегодня составляет 35 лет. С учетом минимальной зарплаты этот срок позволит заработать количество коэффициентов превышающее минимально необходимое, — пояснила пресс-секретарь отделения Пенсионного фонда по Липецкой области Наталья Митрофанова.

Страховые взносы, которые платятся в Пенсионный фонд и пересчитываются в пенсионные коэффициенты, начисляются только с «белой» зарплаты. Необходимые коэффициенты не набирают те, кто-либо никогда не работал, либо получал «серую» зарплату.

Совсем без пенсий таких не оставляют. Те, кто не сумел накопить нужное количество баллов, могут рассчитывать на социальную пенсию по старости. Минимальное пособие на сегодня составляет 8 811 рублей. Но выплачивать его будут только через несколько лет после наступления пенсионного возраста. В 2021 году социальную пенсию могут получить женщины достигшие 63 лет и 68-летние мужчины.

Если не хватает немного баллов, их можно заработать или даже купить. В Пенсионный фонд уже обращались липчане, которые заплатили за необходимое количество баллов.
13 979
#Пенсионный фонд #пенсия

Комментарии (13)

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Гость

44 секунды назад
Такая ёлочка мне нравится
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Кто

16 минут назад
не работает ,тот не ест ,пора этот закон знать !
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Ы

28 минут назад
60+..... так я и гляжу ты нагрызся,что живее всех живых.
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Ребёнок из пелёнок.

29 минут назад
А можно мне купить баллы? У папы денег много, он и пенсионный купит.
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Гадалка

32 минуты назад
Голосуйте за единоросов, и сдыхайте с голода.
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60+

39 минут назад
Наконец справедливость восторжествует ! Те кто не работал пусть грызут хрен он полезен .
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Липецк

52 минуты назад
Чудесно!!!
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Алебастер

сегодня, 16:34
"Государство вам ничего не должно" - как то проговорилась депутат.
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Виталя

сегодня, 16:32
Явно...опять кому-то на дворец не хватает!
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Вася

сегодня, 16:30
Да уж)))чем дальше,тем печальнее)))с этим надо что-то делать!!!)))
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