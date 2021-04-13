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сегодня, 14:59

В Кремле заявили о возможном отключении России от Visa и MasterCard

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#Visa #MasterCard

Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard из-за санкционной политики в отношении РФ.

Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем. В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями, - передает "Интерфакс".

"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - добавил пресс-секретарь главы гсоударства.

По его словам, наилучший способ хеджирования таких рисков, это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или "форматов сопровождения финансовой деятельности", то есть "систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела" и так далее.

Представитель Кремля отметил, что этот процесс уже происходит. "Вы знаете, что постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же - во всех других областях", - резюмировал Песков.
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#Visa #MasterCard

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