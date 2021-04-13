Коронавирус

сегодня, 14:34

За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 31 человек

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области от COVID-19 вылечился 31 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 28 665 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 405 человек выздоровели, 2 673 — лечатся, 587 человек умерли. По данным сайта стопкоронавирус.рф умерли 585 человек.

В больницах сегодня находятся 283 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 2 390 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 78 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 39 заболевших, на втором месте Грязинский район — 12, на третьем Елец — 8. В Лебедянском районе — 4, в Добринском, Елецком и Усманском районах — по 3, в Долгоруковском и Лев-Толстовском районах — по 2, в Задонском и Хлевенском районах — по одному заболевшему.
1 638
#коронавирус
1

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Википедий Гугглович Яндексянский

сегодня, 14:52
35 человек. Ещё мой кот вылечился...
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