Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Происшествия
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33 минуты назад
За пятницу и выходные дни на дорогах области погибли два человека
Травмы получили еще семеро.
Около часа дня в селе Сошки Грязинского района столкнулись «Лада Гранта» с 42-летней женщиной за рулем и «Лада Нива» с 54-летней женщиной-водителем. В аварии погиб 63-летний пассажир «Нивы», получили травмы женщины-водители и 11-летний пассажир «Гранты».
Через час в Задонском районе на альтернативном участке трассы «Дон» столкнулись легковой «Рено» под управлением 65-летнего мужчины и грузовик «КамАЗ» с 46-летним водителем. Водитель «Рено» погиб на месте, пострадала его 64-летняя пассажирка.
14 и 15 февраля произошли еще два два столкновение грузовиков и легковых автомобилей.
В Воловском районе 14 февраля около восьми часов вечера на дороге Волово – Вышнее Большое – граница с Курской областью столкнулись «ВАЗ-21099» под управлением 36-летнего водителя и грузовик «КамАЗ» с 48-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «ВАЗа».
15 февраля в в селе Братовщина Долгоруковского района «ВАЗ-2107» с 75-летним мужчиной за рулем столкнулся с грузовиком «Шахман», под управлением 33-летнего водителя. С места аварии госпитализировали водителя «семерки».
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