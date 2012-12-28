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сегодня, 09:36
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На липецком предприятии работали трое мигрантов с поддельными документами

А 32-летний грязинец попался на организации незаконной миграции.

В ходе профилактических мероприятий на территории одного из липецких предприятий полицейские выявили троих мигрантов в возрасте от 24 до 29 лет, которые предъявили отрывные части уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания с признаками подделки.

«Возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков). Кроме того, нарушители миграционного законодательства привлечены к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ: им назначены штрафы и выдворение за пределы России. Сейчас мигранты помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Липецку», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также полицейские выявили факт организации 32-летним жителем города Грязи незаконной миграции пяти иностранцев. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 322.1 УК РФ РФ, cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
миграция
иностранцы
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Правда
52 минуты назад
Хорошая новость, почаще надо проверять и проверять и депортировать
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Роман
58 минут назад
Лтз проверьте Мигрантов полно Шатаются табунами!
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