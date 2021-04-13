В России

30 минут назад

В России ускорилось потепление климата

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#климат #потепление

В России растет скорость климатических изменений. За последние 10 лет в нашей стране потеплело на 0,51 градуса Цельсия. При этом среднемировой показатель составляет 0,18 градуса.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов рассказал РИА Новости, что ученые фиксируют ускорение климатических изменений на территории России.

По его словам, с учетом прошлогодних данных, прирост температуры за последние 10 лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов. Однако он добавил, что нельзя быть уверенным в сохранении данной тенденции.

"Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать", — сообщил Катцов.

По его словам, изменения климата приведут к росту количества опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. Сейчас климатологи пытаются вычислить, когда и как именно это произойдет.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине 21 века.

Росгидромет фиксирует также по спутниковым данным, что в начале II декады апреля погодные условия на большей части Японского моря определялась полем повышенного атмосферного давления. На фоне положительных температур (+5…+8 °С) и юго-восточного ветра (2-7 м/с) продолжилось разрушение льда в Татарском проливе и заливе Петра Великого. По данным спутникового мониторинга НИЦ «Планета» на севере Японского моря, вдоль северо-западного побережья острова Сахалин и вдоль материкового побережья наблюдаются большие ледяные поля, обломки ледяных полей, крупнобитый, мелкобитый и тертый лед различной степени сплоченности от 1-3 до 8-10 баллов, разрушенностью 4-5 баллов. Залив Петра Великого полностью очистился ото льда, - говорится в сообщении.
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#климат #потепление

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