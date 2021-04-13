30 минут назад
В России ускорилось потепление климата
В России растет скорость климатических изменений. За последние 10 лет в нашей стране потеплело на 0,51 градуса Цельсия. При этом среднемировой показатель составляет 0,18 градуса.
По его словам, с учетом прошлогодних данных, прирост температуры за последние 10 лет составил 0,51 градуса Цельсия при среднемировом показателе 0,18 градусов. Однако он добавил, что нельзя быть уверенным в сохранении данной тенденции.
"Собственные колебания климата никто не отменял, но существует высокая вероятность, что эти тренды будут держаться или даже нарастать", — сообщил Катцов.
По его словам, изменения климата приведут к росту количества опасных природных явлений, деградации многолетней мерзлоты, сокращению морского льда в Арктике и его исчезновению на Северном морском пути. Сейчас климатологи пытаются вычислить, когда и как именно это произойдет.
Ранее в Гидрометцентре заявили, что глобальное потепление может привести к более засушливому климату на юге страны уже в середине 21 века.
Росгидромет фиксирует также по спутниковым данным, что в начале II декады апреля погодные условия на большей части Японского моря определялась полем повышенного атмосферного давления. На фоне положительных температур (+5…+8 °С) и юго-восточного ветра (2-7 м/с) продолжилось разрушение льда в Татарском проливе и заливе Петра Великого. По данным спутникового мониторинга НИЦ «Планета» на севере Японского моря, вдоль северо-западного побережья острова Сахалин и вдоль материкового побережья наблюдаются большие ледяные поля, обломки ледяных полей, крупнобитый, мелкобитый и тертый лед различной степени сплоченности от 1-3 до 8-10 баллов, разрушенностью 4-5 баллов. Залив Петра Великого полностью очистился ото льда, - говорится в сообщении.