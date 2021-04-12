Здоровье

43 минуты назад

С укусами клещей к медикам обратились уже семь человек

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#клещи
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С укусами клещей к медикам обратились уже семь человек

Среди пострадавших двое детей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, первый покус клещом зарегистрирован 28 марта и по состоянию на 8 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 7 человек. Среди пострадавших двое детей (28,6 %). Покусы клещами зарегистрированы на территории Добровского, Задонского, Хлевенского районов, Ельца и Липецка.

В 57,1% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 42,9% случаев – в природных условиях.

Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.
1 297
#клещи
1

Комментарии (1)

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Один

38 минут назад
Не клещей, а плоскогубцев
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