С укусами клещей к медикам обратились уже семь человек

Среди пострадавших двое детей.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, первый покус клещом зарегистрирован 28 марта и по состоянию на 8 апреля по поводу присасывания клещей в медицинские организации области обратились уже 7 человек. Среди пострадавших двое детей (28,6 %). Покусы клещами зарегистрированы на территории Добровского, Задонского, Хлевенского районов, Ельца и Липецка.



В 57,1% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 42,9% случаев – в природных условиях.



Клещи в нашей области являются переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ). Вирус клещевого энцефалита на территории Липецкой области не циркулирует.

