Происшествия

43 минуты назад

28-летнего липчанина будут судить за поджог машины

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#поджог #хулиганство
28-летнего липчанина будут судить за поджог машины

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, прокурор Левобережного района утвердил обвинительное заключение и направил в суд дело 28-летнего автоподжигателя.

По версии следствия, 21 января этого года 28-летний мужчина взял 1,5-литровую бутылку бензина и приехал во двор дома №31 на улице Светлова в Липецке, где облил переднюю часть кузова автомобиля «Субару» своего знакомого бензином и поджог её с помощью зажигалки. Убедившись, что машина загорелась, мужчина скрылся.


Владельцу машины был причинён ущерб на сумму 553 922 рубля.

Ссора между владельцем машины и поджигателем возникла на фоне денег: 5 января жена владельца «Субару» заняла у 28-летнего мужчины 10 000 рублей до 12-13 января. Но до 21 января их не отдала, и в очередной раз попросила подождать. В ходе телефонного разговора про деньги возник конфликт с мужем женщины, и за оскорбления 28-летний липчанин решил его проучить.

Теперь липчанина будут судить по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

За умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Фото, видео - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
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#поджог #хулиганство

Комментарии (1)

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липецк

29 минут назад
даааа ....в школе арифметику надо учить было ....550 тыс рублей в 55 раз больше....это же дорого при зарплате в 15-20 тыс
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