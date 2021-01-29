Происшествия
12 минут назад
Машину в поселке Дачный сожгли из-за долга в 10 000 рублей
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Происшествие попало на видео.
Подозреваемые в поджоге машины в посёлке Дачный установлены. Напомним, вечером 21 января у дома №31 на улице Светлова в поселке Дачный горел автомобиль «Субару». Происшествие попало на видео камер уличного наблюдения: на ролике видно, как возле гаражей паркуется темная «легковушка» и которой выходят двое парней. После того, как они встали рядом с «Субару», машина загорелась.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, огнём были повреждены салон и передняя часть автомобиля, собственникам машины был причинён ущерб на сумму более 600 тысяч рублей, подозреваемые в поджоге уже установлены.
- В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в поджоге, - пишет mvdmedia.ru. - Им оказался 28-летний знакомый собственника машины. Гражданин пояснил, что супруга потерпевшего в первые дни января взяла у него в долг 10 тысяч рублей, обязуясь вернуть деньги через несколько дней. Однако в назначенный день гражданка свои обязательства не выполнила, сославшись на трудное финансовое положение. «Кредитор» неоднократно звонил женщине с просьбой погасить долг, но попытки вернуть свои сбережения не увенчивались успехом. После очередного звонка у гражданина возник умысел отомстить должнице. В тёмное время суток он вместе со знакомым, который не знал о преступных планах приятеля, пришёл к дому, где проживают потерпевшие. Во дворе нашёл их машину, облил капот бензином и поджёг.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, огнём были повреждены салон и передняя часть автомобиля, собственникам машины был причинён ущерб на сумму более 600 тысяч рублей, подозреваемые в поджоге уже установлены.
- В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в поджоге, - пишет mvdmedia.ru. - Им оказался 28-летний знакомый собственника машины. Гражданин пояснил, что супруга потерпевшего в первые дни января взяла у него в долг 10 тысяч рублей, обязуясь вернуть деньги через несколько дней. Однако в назначенный день гражданка свои обязательства не выполнила, сославшись на трудное финансовое положение. «Кредитор» неоднократно звонил женщине с просьбой погасить долг, но попытки вернуть свои сбережения не увенчивались успехом. После очередного звонка у гражданина возник умысел отомстить должнице. В тёмное время суток он вместе со знакомым, который не знал о преступных планах приятеля, пришёл к дому, где проживают потерпевшие. Во дворе нашёл их машину, облил капот бензином и поджёг.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
181