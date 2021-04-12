сегодня, 11:24
НЛМК организует акцию по уборке города
ПАО «НЛМК» при поддержке социального партнера - благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» организует в Липецке акцию по уборке города.
«Забег пройдет в шести районах Липецка, его участниками станут сотрудники комбината. Лучшую из шести команд – участниц определят по итогам взвешивания собранных в течение полутора часов отходов» - сообщает пресс-служба НЛМК.
Партнер забега - компания ЭкоПром Липецк, организует вывоз собранного мусора.
Ассоциация «Чистая страна» и ежегодный проект Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского «Зеленая Весна» вручат подарки победителям.
Торжественное награждение состоится в конце апреля.