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НЛМК организует акцию по уборке города

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#субботник
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НЛМК организует акцию по уборке города

ПАО «НЛМК» при поддержке социального партнера  - благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» организует в Липецке акцию по уборке города.  

Мероприятие пройдет в День всероссийского субботника, 24 апреля в 12:00, в формате плоггинг-забега. Плоггинг – это командные соревнования, совмещенные со сбором уличного бытового мусора, в основном, пластиковых отходов.  

«Забег пройдет в шести районах Липецка, его участниками станут сотрудники комбината. Лучшую из шести команд – участниц определят по итогам взвешивания собранных в течение полутора часов отходов» - сообщает пресс-служба НЛМК.

Партнер забега - компания ЭкоПром Липецк, организует вывоз собранного мусора. 

Ассоциация «Чистая страна» и ежегодный проект Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского «Зеленая Весна» вручат подарки победителям.  

Торжественное награждение состоится в конце апреля. 
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#субботник
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