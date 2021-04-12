НЛМК организует акцию по уборке города

ПАО «НЛМК» при поддержке социального партнера - благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие» организует в Липецке акцию по уборке города.

Мероприятие пройдет в День всероссийского субботника, 24 апреля в 12:00, в формате плоггинг-забега. Плоггинг – это командные соревнования, совмещенные со сбором уличного бытового мусора, в основном, пластиковых отходов.



«Забег пройдет в шести районах Липецка, его участниками станут сотрудники комбината. Лучшую из шести команд – участниц определят по итогам взвешивания собранных в течение полутора часов отходов» - сообщает пресс-служба НЛМК.



Партнер забега - компания ЭкоПром Липецк, организует вывоз собранного мусора.



Ассоциация «Чистая страна» и ежегодный проект Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского «Зеленая Весна» вручат подарки победителям.



Торжественное награждение состоится в конце апреля.

