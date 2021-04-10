Непобедимая липчанка вновь всех побила в чемпионате России

На счёту Покачаловой «золото» и «бронза» главных соревнований страны.

Евгений Покачалова из Липецка вновь стал чемпионкой России по универсальному бою. Главные соревнования страны прошли в «альма-матер» этого вида спорта в России — городе Медынь Калужской области, где в разные годы четырежды проходили и чемпионаты мира по универсальному бою.



Евгений взяла «золото» в так называемой «лайт-версии», где основной упор делается на борцовскую технику. Покачалова встретилась с четырьмя соперницами и над всеми одержала победу.



В классической версии, где к борьбе добавляется ударная техника, липчанка допустила одно-единственное поражение и в итоге финишировала на 3-м месте, прибавив в свою копилку ещё и «бронзу». В чемпионате России приняли участие около 200 спортсменов из 35 регионов России.



Универсальный бой — особая боевая система. Все бои предваряют соревнования на полосе препятствий, которая преодолевается на скорость. Полоса состоит из 10 этапов, в число которых входят стрельба из пневматического пистолета и метание ножа. Победитель на полосе выигрывает первый раунд, а за ним следуют ещё два раунда на ринге продолжительностью по 2 минуты.



Евгения Покачалова (Гришина) — одна из самых известных представительниц единоборств нашего региона. Свой первый официальный бой она провела в далёком 1999 году в чемпионате Липецкой области по рукопашному бою (что удивительно, проиграла). Затем на протяжении двух десятков лет Евгения выигрывала чемпионаты России по различным видам полноконтактных единоборств, в последние годы сконцентрировалась на универсальном бое. Сама Покачалова затруднилась назвать точное число своих побед в чемпионатах страны — их уже около трёх десятков.