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Липецкие школьники завоевали возможность поступить в вуз без экзаменов

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#олимпиада
Липецкие школьники завоевали возможность поступить в вуз без экзаменов

Они стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Соревнования проходили в Московском физико-техническом институте. В олимпиаде приняли участие 384 школьника из 73 регионов страны. Финал состоял из двух туров, по четыре задачи в каждом. Победителями стали 30 финалистов, дипломы призеров получили 137 ребят. Липецкую область на олимпиаде представляли пять школьников.

По итогам испытаний Петр Цопа стал победителем, а Сергей Яковлев и Михаил Кондрашин призерами всероссийской олимпиады школьников по информатике. Об этом рассказали в  «Центре поддержки одаренных детей «Стратегия».

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады теперь смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.

Фото:  «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»
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#олимпиада

Комментарии (4)

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Бабушка

4 минуты назад
Умнички!!! Желаю успехов в дальнейшей учёбе
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NaTallica

16 минут назад
Лип, а ЕГЭ, по-вашему, не экзамены? Победители и призёры Всероса могут поступать в любой вуз страны не по результатам ЕГЭ, а по праву приоритетного зачисления. На заключительном этапе ВсОШ знания требуются подчас университетские. А по результатам ЕГЭ вы еще попробуйте поступите в хороший вуз. На некоторые специальности в топовых вузах конкурс идет среди тех ребят, у кого по результатам ЕГЭ под 300 баллов.
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Скрепно

32 минуты назад
ВУЗ нынче не самоцель. По опросу авторитетного сайта за 10 лет желающих убавилось на половину.
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Лип

38 минут назад
Так в ВУЗ и проступают по результатам ЕГЭ без экзаменов, или что- то изменилось?
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