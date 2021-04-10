Липецкие школьники завоевали возможность поступить в вуз без экзаменов

Они стали победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Соревнования проходили в Московском физико-техническом институте. В олимпиаде приняли участие 384 школьника из 73 регионов страны. Финал состоял из двух туров, по четыре задачи в каждом. Победителями стали 30 финалистов, дипломы призеров получили 137 ребят. Липецкую область на олимпиаде представляли пять школьников.



По итогам испытаний Петр Цопа стал победителем, а Сергей Яковлев и Михаил Кондрашин призерами всероссийской олимпиады школьников по информатике. Об этом рассказали в «Центре поддержки одаренных детей «Стратегия».



Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады теперь смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.



Фото: «Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»

