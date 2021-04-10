12 минут назад
В Липецкой области сухо и до +15
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 6 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.
11 апреля стал самым теплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.