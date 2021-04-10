Общество

12 минут назад

В Липецкой области сухо и до +15

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#погода
В Липецкой области сухо и до +15

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 6 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от -3 до +2 градусов, днем будет от +10 до +15 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +12 до +14 градусов.

11 апреля стал самым теплым в Липецке в 1977 году, тогда в городе было +22. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году — 13 градусов мороза.
94
#погода

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