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ФСБ предотвратила теракт в Крыму

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#теракт #Крым #ФСБ

В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения.

ФСБ РФ предотвратила террористический акт в Республике Крым.

В результате проведенных мероприятий задержаны двое россиян 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя. После совершения преступления террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии для вступления в ряды международных террористических организаций (МТО), запрещенных в России, - говорится в сообщении ФСБ.

По адресам проживания преступников изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами, взрывчатые вещества. В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами МТО, запрещенными на территории РФ, с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц) УК РФ, - сообщается на сайте ФСБ.
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#теракт #Крым #ФСБ

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