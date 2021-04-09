сегодня, 12:47
ФСБ предотвратила теракт в Крыму
В Крыму силовики задержали двоих исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения.
В результате проведенных мероприятий задержаны двое россиян 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам", осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя. После совершения преступления террористы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию на территорию Сирии для вступления в ряды международных террористических организаций (МТО), запрещенных в России, - говорится в сообщении ФСБ.
По адресам проживания преступников изъяты компоненты для изготовления СВУ с поражающими элементами, взрывчатые вещества. В используемых средствах связи обнаружены инструкции по производству взрывчатых веществ и взрывных устройств, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами МТО, запрещенными на территории РФ, с обсуждением планируемых терактов, подтверждающие причастность задержанных к пропаганде и финансированию терроризма.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.2 (пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств) УК РФ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц) УК РФ, - сообщается на сайте ФСБ.