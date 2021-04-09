В Липецкой области к 20 годам приговорен виновный в развращении школьниц и распространении их интимных фото

Детей осуждённый развращал из колонии, в которой отбывал 12-летний срок за сексуальное преступление.

В Липецкой области вынесен приговор 46-летнему жителю Лев-Толстовского района, которого суд признал виновным в развращении несовершеннолетних, иных действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста и незаконном изготовление и распространение порнографических материалов.



- По данным следствия, подсудимый, отбывая в одном из исправительных учреждений города Липецка 12-летний срок за преступления против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними. Девочкам он представлялся их ровесницей, беседовал на сексуальные темы и отправляя им файлы интимного содержания, добивался того, что несовершеннолетние фотографировались обнажёнными и отправляли снимки ему. Угрожая распространением их интимных фото в соцсетях, фигурант принуждал их совершать действия сексуального характера под видеозапись. Отбыв наказание в 2017 году, подсудимый разместил интимные фотоснимки двух школьниц из Калужской области без их согласия в интернете, - сообщает пресс-служба СКР по региону.



Разработкой преступника занимались сотрудники отдела «К» УМВД России по Липецкой области. Свои материалы они передали в следственный комитет. Во время расследования уголовного дела вину в совершении преступления осужденный не признал, отказавшись от дачи показаний. Следователь провел масштабную работу по сбору доказательственной базы, во время которой устанавливалось местонахождение потерпевших школьниц, в том числе и в Республике Беларусь, изучена переписка в социальных сетях за четыре года, проведены различные судебные экспертизы, подтвердившие единоличное авторство подсудимого.



В результате следователем доказаны 19 эпизодов преступной деятельности о развращении шести школьниц в возрасте от 12 до 14 лет. Изучив материалы уголовного дела объемом 40 томов, суд вынес обвинительный приговор.



Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

