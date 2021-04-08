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В Воронеже после столкновения автобусов проводится доследственная проверка
В аварии есть пострадавшие пассажиры.
8 апреля в Воронеже произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, в результате которой пострадали пассажиры, в связи с чем СК РФ по региону проводит доследственную проверку.
По предварительным данным, в четверг около 12 часов в районе дома 123 на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, следовавших по маршруту № 122. 44-летние водители транспортных средств при перестроении допустили столкновение друг с другом, в результате чего один из автобусов по инерции продолжил движение и допустил столкновение со стоящим на обочине полуприцепом грузового автомобиля. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 5 женщин в возрасте 40, 52, 60, 65 и 68 лет, пострадавших в результате аварии. Информация о полученных ими телесных повреждениях уточняется. Погибших в результате аварии нет, - говорится в сообщении СК РФ по Воронежской области.
Сейчас на месте ДТП работают следователи СК РФ. В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водители автобусов, представитель компании-перевозчика, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району г. Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.
По предварительным данным, в четверг около 12 часов в районе дома 123 на Ленинском проспекте произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, следовавших по маршруту № 122. 44-летние водители транспортных средств при перестроении допустили столкновение друг с другом, в результате чего один из автобусов по инерции продолжил движение и допустил столкновение со стоящим на обочине полуприцепом грузового автомобиля. По предварительной информации, за медицинской помощью обратились 5 женщин в возрасте 40, 52, 60, 65 и 68 лет, пострадавших в результате аварии. Информация о полученных ими телесных повреждениях уточняется. Погибших в результате аварии нет, - говорится в сообщении СК РФ по Воронежской области.
Сейчас на месте ДТП работают следователи СК РФ. В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водители автобусов, представитель компании-перевозчика, назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления степени тяжести вреда здоровью, истребована документация, регламентирующая оказание транспортной компанией услуг по перевозке населения, а также результаты административного производства по факту ДТП, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказал руководитель следственного отдела по Железнодорожному району г. Воронежа регионального управления СК России Роман Гречущев.