В «Университетском» произошло массовое ДТП: разбиты четыре автомобиля

Местные жители уверены, что это произошло ночью.

Минувшей ночью на улице Бехтеева в микрорайоне «Университетский» получили повреждения четыре автомобиля.Судя по полученным машинами повреждениям, виновник аварии снес зеркало у «Шкоды Рапид», потом врезался в «Рено Каптюр», который от удара отскочил в «Форд Фокус». На противоположной стороне улицы получил повреждения автомобиль «Лада Икс-Рей».- Ночью мы слышали, как сработала сигнализация сразу на нескольких машинах, - рассказали GOROD48 жители улицы.