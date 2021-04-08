Происшествия
сегодня, 09:28
В «Университетском» произошло массовое ДТП: разбиты четыре автомобиля
Местные жители уверены, что это произошло ночью.
Минувшей ночью на улице Бехтеева в микрорайоне «Университетский» получили повреждения четыре автомобиля.
Судя по полученным машинами повреждениям, виновник аварии снес зеркало у «Шкоды Рапид», потом врезался в «Рено Каптюр», который от удара отскочил в «Форд Фокус». На противоположной стороне улицы получил повреждения автомобиль «Лада Икс-Рей».
- Ночью мы слышали, как сработала сигнализация сразу на нескольких машинах, - рассказали GOROD48 жители улицы.
Судя по полученным машинами повреждениям, виновник аварии снес зеркало у «Шкоды Рапид», потом врезался в «Рено Каптюр», который от удара отскочил в «Форд Фокус». На противоположной стороне улицы получил повреждения автомобиль «Лада Икс-Рей».
- Ночью мы слышали, как сработала сигнализация сразу на нескольких машинах, - рассказали GOROD48 жители улицы.
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