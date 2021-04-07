Судьба «Бессмертного полка» в Липецке ещё не решена

Но совершеннолетних липчан уже призывают записываться в добровольцы для обеспечения модерации заявок проекта «Бессмертный полк онлайн».

- В связи с эпидемиологической обстановкой какие-то регионы уже отказались проводить живое шествие, какие-то собираются провести, у нас решение ещё не принято, - отметил Павел Полуротов. - Если нас всё-таки разрешат проводить «Бессмертный полк», маршрут в Липецке будет тем же — от площади Победы.







А вот региональной онлайн-акции в этом году точно не будет — в прошлом году в региональный «Бессмертный полк онлайн» попали 10 000 снимков от липчан. Будет только федеральный проект «Бессмертный полк онлайн».







Для обеспечения модерации заявок проекта «Бессмертный полк онлайн» необходимы совершеннолетние добровольцы. В число модераторов могут войти специалисты с профильным историческим образованием, а также те, кто имеет достаточные знания по истории Великой Отечественной войны. Также приветствуются добровольцы из числа участников поискового движения, любителей военной исторической реконструкции, учителей истории, преподавателей истории средних и высших профессиональных учебных заведений, студентов исторических факультетов, представителей ветеранских и военно-патриотических объединений.



Судьба акции «Бессмертный полк» в Липецке ещё не решена: как рассказал GOROD48 координатор акции «Бессмертный полк» в Липецкой области Павел Полуротов, пока в Липецке готовятся провести шествие и другие мероприятия в честь Дня Победы офлайн, но окончательное решение властями ещё не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.