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Судьба «Бессмертного полка» в Липецке ещё не решена

8 649
#День Победы #Бессмертный полк
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Судьба «Бессмертного полка» в Липецке ещё не решена

Но совершеннолетних липчан уже призывают записываться в добровольцы для обеспечения модерации заявок проекта «Бессмертный полк онлайн».

Судьба акции «Бессмертный полк» в Липецке ещё не решена: как рассказал GOROD48 координатор акции «Бессмертный полк» в Липецкой области Павел Полуротов, пока в Липецке готовятся провести шествие и другие мероприятия в честь Дня Победы офлайн, но окончательное решение властями ещё не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

- В связи с эпидемиологической обстановкой какие-то регионы уже отказались проводить живое шествие, какие-то собираются провести, у нас решение ещё не принято, - отметил Павел Полуротов. - Если нас всё-таки разрешат проводить «Бессмертный полк», маршрут в Липецке будет тем же — от площади Победы.

А вот региональной онлайн-акции в этом году точно не будет — в прошлом году в региональный «Бессмертный полк онлайн» попали 10 000 снимков от липчан. Будет только федеральный проект «Бессмертный полк онлайн».

Для обеспечения модерации заявок проекта «Бессмертный полк онлайн» необходимы совершеннолетние добровольцы. В число модераторов могут войти специалисты с профильным историческим образованием, а также те, кто имеет достаточные знания по истории Великой Отечественной войны. Также приветствуются добровольцы из числа участников поискового движения, любителей военной исторической реконструкции, учителей истории, преподавателей истории средних и высших профессиональных учебных заведений, студентов исторических факультетов, представителей ветеранских и военно-патриотических объединений.

8 649
#День Победы #Бессмертный полк
1

Комментарии (8)

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Этот ковид

7 минут назад
Правда, Избирательного действия. Когда властям что то не нужно, то он есть, а в основном его нет. Вообще
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Безмасочник

11 минут назад
А зачем модераторы? Кто-то боится, что потомки Лютцова, Ешшонека, Бормана решат поучаствовать? И верно, в Липецке вполне могут оказаться такие, судя по довоенным фоткам.
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Алькаш

19 минут назад
Нам без ликования нельзя.Параду-быть!
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Безмасочник

22 минуты назад
Липецк - не Волгоград, не Ленинград и не Москва, а город - колыбель Люфтваффе. Для парада недостоин, как и Львов с Локтем.
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Билли Кид

39 минут назад
"- В связи с эпидемиологической обстановкой какие-то регионы уже отказались проводить живое шествие" Слабаки...
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Гостья

сегодня, 10:36
Намного важнее ярмарки, там и коронавирус не страшен! А кого наказали за бесмасочное проведение массовых гуляний. Все внимание ярмаркам, киоскам и уличным торговцам с выращенной продукцией на земле Матушке.
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Правда

сегодня, 10:28
А как же ковид.Это получается можно приходить на 1 Майскую демонстрацию.
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Фокс

сегодня, 10:24
Судьба «Бессмертного полка» в Липецке ещё не решена. Тоже мне, значимое мероприятие для народа! Вот устроить слёт ряженых казаков или в мороз бюджетников на лыжах в поле выгнать - это дело
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