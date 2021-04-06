Ремонт Дома культуры в Ельце оценили в 49 млн рублей

Подрядчика планируют определить 13 апреля.

Управление капитального строительства Ельца объявило тендер на капитальный ремонт здания Дома культуры железнодорожников, который расположен на улице Орджоникидзе. На обновление здания готовы потратить до 49,9 млн рублей.



Дом культуры железнодорожников откапиталят от и до. Там отремонтируют системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции, электроснабжения, видеонаблюдения, пожаротушения. В здании капитально обновят кровлю, полы, коммуникации. Все работы оплатят из областного бюджета.



Электронный аукцион запланирован на 13 апреля. При успешном завершении тендера подрядчик притупит к ремонту к маю. Капитальный ремонт планируют завершить к 20 августа.



Отметим, что параллельно ремонту здания будет идти обновление парка железнодорожников. Туда, как сообщает мэрия Ельца, уже зашел подрядчик. Сейчас демонтажные работы, идет монтаж системы электроосвещения, скоро начнется укладка бортового камня. В парке сохранятся прежние пешеходные дорожки и появится новая, главная, через всю зону отдыха. Аллея будет освещена, там установят урны для мусора и лавочки. Ко Дню железнодорожника (6 августа) обновленный парк намерены торжественно открыть.