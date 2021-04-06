ПозиTиV

сегодня, 12:34

Вам приходилось давать взятки?

7 704
#Говорит Липецк
1

GOROD48 спросил липчан: «Вам приходилось давать взятки?»

Горожане довольно часто признавались в том, что им приходилось давать взятки. При этом они разделяли такие понятия, как взятка и благодарность. Если взятку давать вынуждают, то благодарность — это добровольное пожертвование за хорошую работу. Некоторые говорили, что не дают взяток потому, что не было повода, а другие не делают это принципиально, так как давать взятки — безнравственно.


7 704
#Говорит Липецк
1

Комментарии (7)

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Безмасочник

5 минут назад
Взятка - это хорошо. Это та смазка, которая облегчает работу механизма жизни. Надо бы её узаконить.
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ГОША

18 минут назад
Что-то расслабились многие !!! Масочки забываете одевать ? Ковид не дремлет !
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Иван

18 минут назад
Представители ЛДПР вообще не считают взятки злом, а коммерческим правилом в стиле- не подмажешь не поедешь, а коррупцию необходимой. Вот такие кадры у руля в управлении страной. С такими установками скоро скатимся к допетровской России.
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Ветеран ВС СССР

19 минут назад
ещё никто не отказался..кому давал..
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Хахаха)))

30 минут назад
Россия это страна коррупции. Чтоб родиться надо дать взятку. И умереть взятку. И не забыть про директора кладбища.)
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Родители

44 минуты назад
В 66-ой это называется добровольно-принудительные поборы
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в кармане 1550 рублей

сегодня, 12:39
Кто бы мне дал бы... Желательно в зелёненьких бумажках... :)
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