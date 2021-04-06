GOROD48 спросил липчан: «Вам приходилось давать взятки?»

Горожане довольно часто признавались в том, что им приходилось давать взятки. При этом они разделяли такие понятия, как взятка и благодарность. Если взятку давать вынуждают, то благодарность — это добровольное пожертвование за хорошую работу. Некоторые говорили, что не дают взяток потому, что не было повода, а другие не делают это принципиально, так как давать взятки — безнравственно.





