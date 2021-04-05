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16-летний студент оказался на скамье подсудимых из-за грамма наркотика

3 950
#наркотики
16-летний студент оказался на скамье подсудимых из-за грамма наркотика

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 16-летнего студента колледжа, обвиняемого в хранении наркотиков.

По данным следствия, вечером 12 ноября 2020 года студент задержали полицейские  по подозрению в употреблении наркотиков. При личном досмотре в отделе полиции в кармане его брюк был обнаружен сверток с наркотическим средством массой более грамма, что считается крупным размером. Наркотик изъят и признан вещественным доказательством.

- В ходе расследования уголовного дела вину  в совершении преступления фигурант признал в полном объеме, сообщив следователю, что наркотическое средство нашел и незаконно хранил при себе с целью личного употребления. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Санкция вменяемой студенту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.
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#наркотики

Комментарии (3)

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Воронежский

сегодня, 16:42
замкадный, так на воле люди тоже на эти самые деньги жувут и платят налоги и работают, а на зоне работают бесплатно и в месяц на каждого зк "такая же зп 25000р*
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замкадный

сегодня, 16:28
по некоторым подсчетам 1/3 нынешних з/к сидит по наркотическим статьям 228-233 ук рф это примерно 150 тысяч человек.Содержание 1 з/к в рф обходится казне в 300 тысяч рублей в год .Перемножте- и можно было не повышать пенсионный возраст.Водка ударяет по мозгам не меньше.
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Не гость

сегодня, 16:00
Ни кто его не посадит, дадут условно, а вот если мозги не включатся, то рано или поздно попадётся снова
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