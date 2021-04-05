16-летний студент оказался на скамье подсудимых из-за грамма наркотика

Следственным отделом по Советскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 16-летнего студента колледжа, обвиняемого в хранении наркотиков.

По данным следствия, вечером 12 ноября 2020 года студент задержали полицейские по подозрению в употреблении наркотиков. При личном досмотре в отделе полиции в кармане его брюк был обнаружен сверток с наркотическим средством массой более грамма, что считается крупным размером. Наркотик изъят и признан вещественным доказательством.



- В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант признал в полном объеме, сообщив следователю, что наркотическое средство нашел и незаконно хранил при себе с целью личного употребления. Вместе с тем следователем собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Санкция вменяемой студенту статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

