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В Кремле заявили об отсутствии решения об индексации пенсий работающим россиянам

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#пенсия #индексация

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам на данный момент не принято.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал на брифинге, что решение по вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам в России еще не принято, но соответствующие предложения уже сформулированы, - передает "Интерфакс".

"Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось", - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента не сообщил, затронет ли Владимир Путин эту тему в ходе послания Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля, пишет "Ъ".

"Мы традиционно не анонсируем ни содержания, ни темы послания, не будем делать этого и сейчас",— заявил представитель Кремля.

Ранее правительство по поручению главы государства проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад был передан в администрацию президента. Его подробности не сообщались.

В начале текущего года Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. 10 марта Дмитрий Песков сообщил, что предложения правительства поступили в Кремль и над ними продолжается работа.

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#пенсия #индексация

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