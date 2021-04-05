В России
22 минуты назад
ФСБ предотвратила теракт в полицейском участке Кисловодска
В Кисловодске задержали исламиста, который планировал устроить террористический акт в участке полиции.
Сотрудники ФСБ совместно со СК России и МВД предотвратили теракт в Ставропольском крае.
"В результате проведенных мероприятий в г. Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций", - говорится в сообщении ФСБ.
При обыске у 25-летнего террориста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, а также экстремистскую литературу.
В Кисловодске также задержали трех россиян, причастных "к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике" и сформировавших "ячейку сторонников запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края".
"В результате проведенных мероприятий в г. Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России, 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций", - говорится в сообщении ФСБ.
При обыске у 25-летнего террориста изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, а также экстремистскую литературу.
В Кисловодске также задержали трех россиян, причастных "к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирийской Арабской Республике" и сформировавших "ячейку сторонников запрещенной на территории РФ МТО "Исламское государство" для совершения преступлений террористического характера на территории Ставропольского края".