Коронавирус

33 минуты назад

За сутки в Липецкой области подтверждены 82 случая коронавирусной инфекции

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области подтверждены 82 случая коронавирусной инфекции

Вылечились от новой коронавирусной инфекции 74 человека.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 82 случая инфицирования коронавирусом, умерли от COVID-19 пять человек. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе зарегистрированы 28 024 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 24 818 человек, умерли — 548 человек (по данным регионального оперштаба на 4 апреля умерли 547 человек).

За минувшие сутки в России подтверждены 8 646 случаев коронавирусной инфекции, 343 человека умерли, 7 052 человека выздоровели.

С начала пандемии в России выявлены 4 589 540 случаев коронавирусной инфекции, 4 211 133 человека выздоровели, 100 717 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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Безмасочник

19 минут назад
Пока, слава богу, снижение. Но наши опять в Турцию собрались. Скоро привезут оттуда нам "подарки" в виде новых особо заразных штаммов.
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