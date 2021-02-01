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25 минут назад

В Белгороде умер журналист Виталий Брысин

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#умер журналист

На 75 году жизни умер журналист, главный редактор газеты «Смена» Виталий Брысин.

Бывший главный редактор "Смены", "Спортивной смены" и других печатных изданий, местный белгородский журналист, отдавший газетной деятельности 45 лет, скончался после тяжёлой болезни в возрасте 74 лет, - пишет БелПресса. Об этом сообщает группа "Союз журналистов Белгородской области" в Facebook.

Виталий Брысин родился в 1946 году в Белгороде. После школы мужчина закончил два техникума — Харьковский механический и Белгородский индустриальный. Брысин тогда получил специальность технолога по производству абразивных и алмазных инструментов, - пишет 7 новостей.

"После техникума Виталий Михайлович служил в рядах Советской Армии, а затем работал на Белгородском витаминном комбинате и Орджоникидзевской шахте", — говорится в сообщении.

В 1971 году Брысин пошел за высшим образованием. Из Белгородского педагогического института в 1976 году он уже вышел учителем русского и литературы. Карьера журналиста у него началась в 1973 году, когда он пришел в областную газету "Смена".

Виталий Михайлович руководил "Сменой" вплоть до 2017 года, когда газета уже входила в издательский дом "Мир Белогорья".

В 2017 году Виталия Михайловича наградили медалью "За заслуги перед землёй Белгородской" II степени.

Коллеги и сотрудники издательского дома "Мир Белогорья" приносят глубокие соболезнования родным журналиста.
30
#умер журналист

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